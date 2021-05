Marcelo agradece “espírito de bem servir” da GNR e Governo anuncia promoções

No dia dos 110 anos da GNR, o Ministério da Administração Interna autorizou a promoção de mais de cinco mil elementos da GNR, mas também agentes da PSP e guardas-florestais.

O Presidente da República elogiou nesta segunda-feira os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), em especial na actual conjuntura de pandemia, e agradeceu-lhes o “espírito de bem servir”, no 110.º aniversário desta força de segurança que será assinalado a partir das 15h numa cerimónia que conta com a presença do primeiro-ministro, António Costa..

Através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “associa-se à efeméride, congratulando-se pelo legado e compromisso desta instituição secular, em prol do cumprimento da tão nobre mas exigente missão de garantir a segurança de Portugal e dos portugueses”.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa testemunha e realça o labor inestimável de todas e de todos os militares e civis que integram a Guarda, especialmente durante o actual contexto pandémico, manifestando a sua gratidão pela sua resiliência, abnegação e espírito de bem servir”, lê-se na nota.

Segundo o chefe de Estado, esse “espírito de bem servir” manifesta-se também “nos compromissos internacionais ratificados por Portugal, designadamente através da participação da GNR em missões e operações no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia, bem como em operações combinadas da Agência Europeia de Fronteira e Guarda Costeira (Frontex), as quais visam contribuir para a salvaguarda e dignificação de vidas humanas”.

Em Março de 2017, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o novo Estatuto dos Militares da GNR, no mesmo dia da sua aprovação em Conselho de Ministros, depois de ter vetado uma primeira versão, considerando que as alterações entretanto introduzidas pelo Governo traduziram as suas preocupações.

Promoções nas forças de segurança

Neste dia de aniversário da Guarda, o Ministério da Administração Interna autorizou a promoção, em 2021, de mais de cinco mil elementos da GNR, mas também agentes da PSP e guardas-florestais. Com estas promoções, será possível concretizar a nomeação do primeiro oficial-general do quadro da GNR.

“As forças de segurança tuteladas pelo Ministério da Administração Interna podem promover 5081 elementos este ano. Os despachos do ministro da Administração Interna que autorizam estas promoções foram hoje publicados em Diário da República, concretizando mais um passo no sentido da valorização dos profissionais das forças de segurança”, refere o ministério tutelado por Eduardo Cabrita em comunicado.

No que diz respeito à GNR, são 2892 as promoções autorizadas (relativas a vagas do ano de 2020) e esse é o número mais elevado de todos — na PSP serão 2095 e entre os guardas-florestais serão 94.

Além disto, terá ainda continuidade o Plano Plurianual de Admissões nas forças de segurança, que permitirá ajustar o número de elementos a recrutar, de modo a contemplar o efectivo previsto e não recrutado no ano passado, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia.

Segundo o Ministério da Administração Interna, as promoções agora autorizadas enquadram-se “nesta medida e permitem retomar o normal desenvolvimento das carreiras, tendo em vista a manutenção do elevado grau de prontidão e a eficácia operacional dos efectivos policiais”.