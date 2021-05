As alternativas do PCP e do Bloco à Cimeira Social da União Europeia

Bloco de Esquerda e PCP vão realizar eventos alternativos à Cimeira Social da União Europeia, marcada para o Porto, nos dias 7 e 8 de Maio. Enquanto os bloquistas anunciaram uma contra-cimeira sobre pobreza, os comunistas optaram pela realização de uma jornada sobre emprego e direitos dos trabalhadores para romper com as políticas europeias que intensificam e agravam desigualdades sociais.

“O PCP considera que a realização da chamada Cimeira Social deve constituir um momento para afirmar a necessidade de romper com as políticas de intensificação da exploração e de agravamento das desigualdades sociais promovidas pela UE [União Europeia]”, defende o partido, numa nota enviada à imprensa.

Sob o lema “Em defesa do emprego e dos direitos dos trabalhadores, contra a exploração - Não às imposições da União Europeia”, o PCP vai organizar de 4 a 7 de Maio um conjunto de iniciativas, entre as quais, conferências, audições, encontros e visitas, nos distritos de Braga, Bragança, Lisboa, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.

No caso dos bloquistas, será apresentado nesta terça-feira o programa da contra-cimeira da resistência, do inconformismo e da solidariedade, que decorrerá nos dias 6 e 7 de Maio, no Porto. O evento vai juntar dirigentes políticos, dirigentes sindicais, activistas sociais e cidadãos empenhados no combate às desigualdades. O objectivo é debater caminhos alternativos “capazes de garantir protecção social para todos sem excepção, trabalho com direitos, investimento em políticas públicas de saúde, habitação e cuidados, e uma saída para a crise que opere uma transição social, climática e feminista na Europa”, lê-se na convocatória do Bloco.

Para a apresentação do programa da contra-cimeira, o Bloco convocou os jornalistas para uma conferência de imprensa, na Praça da Ribeira (Porto), junto ao Cubo. com Lusa