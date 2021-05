No podcast de Vanessa, os anti-sociais discutem o futuro da comunicação digital

Vanessa Amaral já pensava em criar um podcast há muito tempo. As ideias fervilhavam, não fosse ela uma criativa, mas “nada fazia faísca”. Não existia um tema em particular que quisesse explorar, mas tinha a certeza de que, fosse qual fosse, teria que a orgulhar enquanto criadora de conteúdos e trazer valor para quem ouve. Umas férias em Amesterdão foi tudo quanto bastou para que, em Dezembro de 2020, surgisse o Os Anti-Sociais — um podcast sobre o estado da comunicação digital em Portugal que reúne comunicadores, criadores de conteúdos, marketeers, influenciadores. Por outras palavras, tudo o que um anti-social não é. “Acordei literalmente com esta ideia. Sonhei com o nome, com o objectivo, com os convidados e assim que acordei tomei nota de tudo e comecei logo a trabalhar na ideia”, explica a terceirense em entrevista ao P3.