Rui Rio mais longe do centro

Há 35 anos, revelou em entrevista no PÚBLICO, Durão Barroso arquitectava com os companheiros de partido, sob a batuta de Cavaco Silva, o fim do bloco central. “Queríamos o fim do bloco central, não por razões ideológicas, mas por defendermos uma alternância de governo entre um partido de centro-esquerda e um partido de centro-direita, como partidos principais do sistema político.”