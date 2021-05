Polícia alemã desmantela uma das maiores redes de pornografia infantil do mundo

A polícia alemã anunciou o desmantelamento de uma das maiores plataformas de pornografia infantil do mundo, uma rede com mais de 400 mil membros. A plataforma, chamada “Boystown”, estava activa desde 2019.

As autoridades confirmaram agora que detiveram quatro homens alemães, com idades entre 40 e 64, três na Alemanha e um quarto no Paraguai, depois de meses de investigação. São suspeitos de serem administradores da plataforma, acessível através da darknet, e um deles o utilizador mais activo, com mais de 3500 contribuições.

Segundo uma declaração da política alemã, nesta plataforma eram partilhadas gravações de abusos de menores, incluindo “dos mais graves abusos contra crianças”.

A investigação foi levada a cabo por uma força dedicada coordenada pela Alemanha em coordenação com a Europol e ainda autoridades dos Países Baixos, Suécia, Austrália, EUA e Canadá.

A plataforma incluía ainda, segundo a Deutsche Welle, vários canais de comunicação para os utilizadores, e eram dados conselhos sobre como aceder ao site de um modo seguro e como evitar serem detectados.

Os acusados foram detidos depois de buscas nas suas casas. Um dos homens, de 40 anos, foi detido em Paderborn, outro, de 49 anos, em Munique, e o terceiro administrador no Paraguai. O homem que é suspeito de ser o utilizador mais activo tem 64 anos e foi detido em Hamburgo.