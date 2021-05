Criança morre, pai e irmã feridos com gravidade em despiste automóvel em Odemira

Seguiam no veículo um casal e duas filhas, de nacionalidade alemã. A mulher ficou ilesa. O alerta foi dado às 17h46.

Uma menina de cinco anos morreu e o pai e uma irmã de quatro anos ficaram feridos com gravidade na sequência de um despiste automóvel no concelho de Odemira (Beja), segundo fontes da Protecção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o óbito da criança foi declarado no local, tendo os feridos, um homem de 37 anos e uma menina de quatro, sido transportados para o hospital de Portimão.

A fonte da GNR indicou que seguiam no veículo um casal e duas filhas, de nacionalidade alemã. A mulher ficou ilesa.

Segundo o CDOS, o despiste do veículo ligeiro de passageiros ocorreu numa estrada de terra batida, no local de Barranco Vale Francisco, na freguesia de Sabóia. O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 17h46.

Foram mobilizados bombeiros e veículos das corporações de Odemira e de Vila Nova de Milfontes, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Odemira e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que não chegou a ser utilizado.

No socorro esteve ainda envolvida uma equipa de apoio psicológico do INEM, além da GNR, num total de 20 elementos, oito viaturas e um helicóptero.