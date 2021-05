Açores preparam a retoma do turismo com a esperança de serem “um dos destinos mais procurados no Verão”

O arquipélago açoriano foi das regiões que mais sofreram com a pandemia da covid-19, segundo os indicadores turísticos. Governo Regional e empresários preparam a época alta com “grande” expectativa.

Até à pandemia, os dias eram de euforia. Desde a liberalização do espaço aéreo em 2015, a economia dos Açores cresceu exponencialmente à boleia do turismo, que, em pouco tempo, se tornou num dos maiores catalisadores do desenvolvimento da região. As ilhas, outrora quase desertas, encheram-se de turistas deslumbrados com a paisagem verdejante. E, a uma velocidade nunca antes vista naquelas ilhas, despontaram novos serviços, novos estabelecimentos, novas empresas.