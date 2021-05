Raparigas trans não devem competir com outras raparigas. “Não é justo”, defende Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner, ex-vencedora de medalha de ouro olímpica e activista transgénero, afirmou no domingo que não apoiava as raparigas trans a competirem em desportos escolares femininos, enquanto os organismos desportivos mundiais debatem se as mulheres trans têm uma vantagem injusta. “Esta é uma questão de justiça. É por isso que me oponho aos rapazes biológicos que são trans a competirem em desportos com raparigas, na escola. Simplesmente não é justo”, justificou Jenner ao site TMZ.

Os seus comentários surgiram quando dezenas de estados nos EUA estão a estudar a proibição de mulheres e raparigas transgénero de competirem em desportos femininos, propostas que estão em desacordo com o esforço do Presidente Joe Biden para uma maior inclusão LGBT+.

Em Março, a Federação Internacional de Medicina Desportiva (IFSM), que representa 125.000 médicos em 117 países, disse que os dados são escassos sobre as vantagens ou não das atletas trans, mas que cada desporto precisava de regras para responder a esta questão. Os homens trans suscitaram menos controvérsia, uma vez que a força extra que provém da testosterona tomada para a transição é largamente vista como não sendo uma barreira à competição segura e justa.

O debate global uniu conservadores e algumas atletas de topo contra activistas e atletas trans. Jenner junta-se agora aos primeiros. Os opositores dizem que as mulheres trans têm vantagens obtidas na puberdade masculina que não são suficientemente reduzidas pelo tratamento hormonal. Jenner, que fez a transição em 2015, foi antes disso um aclamado atleta cujos resultados incluíram a vitória no decatlo masculino nos Jogos Olímpicos de Verão, de 1976, em Montreal.

Jenner foi casada com Kris Kardashian, depois de dois outros casamentos, e tornou-se padrasto de Kim, Kourtney e Khloé Kardashian, o que criou o cenário para o reality show da família, Keeping Up with the Kardashians, que terá a sua vigésima e última temporada este ano. No início deste mês, Jenner juntou-se a um grupo crescente de republicanos que procuram destituir o governador da Califórnia, Gavin Newsom, tendo, recentemente, confirmado a sua candidatura ao cargo.