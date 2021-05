Billie Eilish: “Mostrar o corpo — ou não mostrar — não devia retirar qualquer credibilidade”

Billie Eilish volta a ser notícia pelo seu corpo e por criticar os padrões de beleza. A jovem cantora que, ao longo dos últimos anos, tem sido constantemente criticada pelas escolhas de indumentária, é a capa da revista Vogue britânica, onde surge, precisamente, num corpete justo e com uma imagem renovada. Nas redes sociais, gerou-se um debate por Billie Eilish estar a promover a sexualização da mulher — que veemente tem refutado — com esta capa. Os fãs da cantora saíram, rapidamente, em sua defesa, e celebram a sua coragem.

Na capa da revista Vogue, divulgada esta segunda-feira, Billie Eilish surge com um novo visual — o cabelo verde e preto é agora de um loiro platinado e as roupas largas deram lugar a um corpete Gucci, com lingerie e umas luvas de látex. A mudança coincide com o lançamento do seu single, Your Power, que fala da forma como as raparigas menores podem ser manipuladas pelos seus abusadores.

Billie Eilish era ainda menor quando começou a ser notícia pela forma como se vestia, com roupas largas. Era acusada de querer esconder o seu corpo, por ter vergonha de o mostrar. Anteriormente, segundo a BBC, a cantora de 19 anos declarou que as suas escolhas de vestuário se justificavam por não querer que a sua imagem fosse sexualizada. Num concerto, no início de 2020, Eilish transmitiu uma mensagem sobre o body shaming, a vergonha que tantas raparigas e mulheres sentem porque o seu corpo não corresponde às normas definidas pela sociedade, ao despir-se.

Na entrevista à revista Vogue, a cantora falou sobre body shaming e previa já as críticas de que seria alvo, após esta mudança de imagem e a escolha de indumentária para a produção da capa. “De repente, és uma hipócrita se quiseres mostrar alguma pele, és fácil e uma prostituta. Se sou, estou orgulhosa disso”, sublinhou Billie Eilish. A jovem disse ser preciso mudar o discurso e empoderar essa escolha: “Mostrar o corpo e mostrar a pele — ou não mostrar — não devia retirar qualquer credibilidade.”

Os fãs de Eilish reagiram de imediato à capa da revista, elogiando a cantora pela confiança no seu corpo, e por não sucumbir às críticas que sofreu quando era ainda menor de idade. “Billie Eilish foi sexualizada e demonizada sobre a sua aparência quando era ainda menor. Por isso, esta entrevista agora é uma mensagem importante, que devíamos ouvir”, escreveu uma fã no Twitter. Outra utilizadora daquela rede social pede que se normalize o facto de as mulheres serem sexuais: “As mulheres são sexuais. Às vezes, intensamente sexuais. Muitas adoram projectar a sua sexualidade e desejo sexual através da roupa e maquilhagem. Isso não tem mal nenhum. É de valorizar e psicologicamente saudável.”

Billie Eilish was being sexualized and demonized over her body/appearance while she was still a minor so her interview now is a very important voice we should be listening to. https://t.co/rCAfoekbpj — All-New All-Different Evan! (@EvanReadsComics) May 2, 2021

Women are sexual. Sometimes intensely sexual. Many love projecting their sexual desires and desirability through clothing, makeup, etc. It does not harm women to be sexual. It's life affirming and enhancing. It's psychologically healthy. — Caroline Williams (@WilliCaroline) May 2, 2021

Há quem critique a cantora por mostrar agora demasiada pele e objectificar sexualmente a sua imagem, mas os fãs pedem que se leia a entrevista dada por Billie Eilish, e não se julgue “o livro” — ou neste caso, a revista — “pela capa”. “Se és a favor da aceitação corporal, por que usarias um corpete? Por que não mostrar o teu corpo como é? Eu posso fazer o que quiser. Se quiseres fazer uma cirurgia plástica, vai fazer a cirurgia. Se quiseres usar um vestido que alguém diz que pareces demasiado volumosa a usá-lo, que se lixe — se achas que pareces bem, pareces bem”, incentivou Billie Eilish.