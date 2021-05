Setúbal volta a mostrar as suas pérolas na Semana da Ostra

Depois do aperitivo servido no Mercado da Vila de Cascais, entre 30 de Abril e 2 de Maio, a Semana da Ostra assenta arraiais na casa-mãe, em Setúbal. De 7 a 16 de Maio, em receitas tradicionais ou pratos inovadores, com notas de simplicidade ou pérolas criativas, a iniciativa traz dez dias de degustação dos moluscos, em pratos para (quase) todos os gostos. Porque a riqueza culinária do bivalve não se esgota na apresentação ao natural, com umas gotas de limão e sabor a mar.

À chamada responderam perto de 30 estabelecimentos da região, com ementas feitas à medida da ocasião e onde pode ser encontrada a iguaria (ver caixa abaixo).

A mostra integra o calendário de eventos gastronómicos da autarquia – que ao abrigo da marca Setúbal Terra de Peixe já levou à mesa o choco, a sardinha e o salmonete, entre outros filhos da terra – e vem com o objectivo de promover os sabores sadinos, estendendo a mão ao sector recém-desconfinado da restauração e firmando os créditos da região como destino turístico.

Mas há mais: se não quiser estar só sentado à mesa, pode participar no passeio pedestre Ostras e Aves do Estuário do Sado, promovido pela Biotrails, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e Neptun Pearl, que dura três horas e tem prova de ostras incluída. O encontro está marcado para 9 de Maio, às 9h30, e a participação está sujeita a inscrição prévia aqui (22€).

Para o último dia, 16 de Maio às 18h, está reservada uma degustação comentada de ostras e vinhos. A chef Mariana Fernandes e Carolina Santos, da Quinta de Alcube, são as anfitriãs de serviço na sessão que terá lugar na Casa da Baía. A participação é gratuita mas requer inscrição através de gape@mun-setubal.pt, até 13 de Maio.

A Semana da Ostra é uma organização do Município de Setúbal em parceria com a Docapesca, o Turismo de Portugal, a Quinta de Alcube e a Neptun Pearl.