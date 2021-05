Novo guia apresenta 700 km de percursos pedestres na região de Coimbra

“É a maior rede de percursos infra-estruturada no país nos últimos anos”, disse à agência Lusa Jorge Brito, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM/RC), notando que o guia divulgado no dia 1 de Maio permite que “quer famílias com crianças pequenas, quer pessoas mais activas que procuram percursos mais longos, tenham todo o leque de oferta disponível”.

O guia abre com as quatro grandes rotas (GR) homologadas na região, passíveis de serem cumpridas a pé ou de bicicleta: a do rio Mondego, “o maior rio português”, com 142 km de percurso linear entre os municípios de Oliveira do Hospital e Figueira da Foz, passando por Tábua, Penacova, Coimbra e Montemor-o-Velho ("Começa na Serra da Estrela e termina no estuário da Figueira da Foz. É uma experiência maravilhosa”, assinala Jorge Brito); a Grande Rota do Alva, com 77 km junto ao rio que nasce na Serra da Estrela e desagua no Mondego, passando por localidades como Coja, Ponte das Três Entradas, Vila Cova do Alva, considerada a “Sintra das Beiras”, ou Avô, entre outras; a do Bussaco, um percurso em estrela com 56 km totais, entre os municípios de Mortágua, Mealhada e Penacova; e o Caminho Natural da Espiritualidade, cerca de 67 km de Coimbra a Santa Comba Dão (Viseu), tendo, segundo a CIM/RC, o Caminho Português do Interior (das Rotas de peregrinação a Santiago de Compostela) “como base e elo de ligação”.

Além destes grandes percursos, para calcorrear ao longo de vários dias, o guia integra ainda os trilhos de 85 pequenas rotas (PR) e percursos interpretativos, somando cerca de 700 quilómetros ao longo de 19 municípios. Arganil conta com cinco (incluindo o percurso interpretativo da Mata da Margaraça), Cantanhede, Figueira da Foz, Tábua e Vila Nova de Poiares três cada, há duas pequenas rotas a percorrer quer em Condeixa-a-Nova, quer em Soure e Penela, Coimbra tem quatro (entre as quais um percurso interpretativo no Paul de Arzila), enquanto a Mealhada aposta no Trilho das Árvores Notáveis, ao longo de 6,7 km no interior da Mata Nacional do Bussaco, e Montemor-o-Velho investe na rota monumental das aves.

Em Penacova, são quatro os trilhos pedestres (a que se junta o percurso interpretativo da Livraria do Mondego), em Miranda do Corvo outros cinco, incluindo um paralelo aos rios Alheda e Dueça, em Mira seis, das dunas, passando pela lagoa até ao pinhal, e, na Lousã, sete (mais um percurso interpretativo no Vale do Ceira).

Já os municípios interiores de Oliveira do Hospital (sete percursos) e Pampilhosa da Serra e Góis (nove cada) representam, no total, quase um terço dos caminhos pedestres disponíveis no guia divulgado pela Região de Coimbra. Por último, em Mortágua são propostos dois trilhos. “Este é um sítio magnífico, tipo levada da Madeira, é um segredo muito bem escondido”, sustentou Jorge Brito, aludindo ao trilho denominado Quedas de Água das Paredes, 7,1 km de ida e volta junto à ribeira de Moinhos até à aldeia de Paredes.

“Verificamos que há um crescente número muito significativo de empresas que estão a criar negócios por cima desta rede de caminhadas. Também é objectivo claro criar valor, mitigar os efeitos que a pandemia teve no sector turístico e numa altura em que todo o país vai lutar pelos seus turistas, nós também queremos posicionar a Região de Coimbra e os seus municípios nesse campeonato”, observou Jorge Brito.

Para além do guia, a CIM/RC apresentou um conjunto de percursos “estruturados” que irão realizar-se em cada um dos 19 municípios: “São 19 caminhadas ao longo de mais de um ano, quebrando assim também a sazonalidade, ligadas a várias abordagens. Iremos ter desde caminhadas nocturnas ligadas ao dark sky em Penela ou na Pampilhosa da Serra, aos valores naturais, como a rota das Salinas, na Figueira da Foz, até à questão da pedra em Cantanhede, ou seja, muito alicerçado em questões locais”, frisou o responsável. O calendário destas caminhadas estará disponível em breve nas páginas internet dos 19 municípios e da Região de Coimbra, sendo que as iniciativas estarão limitadas a cerca de 30 pessoas cada.

De recordar que a rede de trilhos foi apresentada no ano passado, numa campanha protagonizado pelo personagem humorístico Bruno Aleixo.