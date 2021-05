Disneylândia da Califórnia reabre com distância social — estão proibidos os abraços ao Rato Mickey

A animação voltou a dar cartas no mundo encantado da Disney na Califórnia. Mas com regras ditadas pela pandemia: a máscara é obrigatória e os abraços foram banidos.

Máscaras, verificações de temperatura e zero abraços. Foi assim o regresso dos visitantes à Disneylândia da Califórnia, na sexta-feira, dia em que o parque temático original de Walt Disney reabriu pela primeira vez em mais de um ano.

Sob as directrizes da pandemia do coronavírus, “o lugar mais feliz da Terra​” foi aberto apenas para residentes da Califórnia, com a capacidade limitada a 25% para permitir o distanciamento social.

“Foi muito agradável estar de volta a toda a energia, e os membros do elenco foram tão acolhedores”, disse Lauren England, uma das visitantes do primeiro dia.

Os convidados, com idade igual ou superior a dois anos, foram obrigados a usar máscaras e não houve nenhum dos habituais abraços aos personagens, como o Rato Mickey ou a Branca de Neve. Também não houve desfiles, e as exibições nocturnas de fogo-de-artifício estão suspensas para evitar o ajuntamento de multidões.

Jocelyn Bonilla, que esteve entre os mais de 28 mil trabalhadores do parque temático da Disney dos Estados Unidos a ficarem sem trabalho durante o longo encerramento, mostrou-se encantada por estar de volta. “Sou uma entre muitos dos que foram dispensados, por isso é bom estar de volta”, disse ela. “Ver todos de volta, ver tudo voltar ao normal... é espantoso.”

Os bilhetes para a Disneylândia estão esgotados até meados de Junho, de acordo com o sistema de reservas online do parque, mas há mais disponibilidade no adjacente California Adventure.

A Disneylândia, localizada a 55 quilómetros a sul de Los Angeles, em Anaheim, abriu em 1955.

A Walt Disney Co fechou os seus parques temáticos em todo o mundo em Março de 2020 para ajudar a travar a pandemia de covid-19. O resort mais visitado da empresa, o Walt Disney World em Orlando, Florida, reabriu em Julho de 2020. A Disneyland Paris está actualmente encerrada. Os parques da Disney em Xangai, Tóquio e Hong Kong estão abertos.