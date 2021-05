“Os chefs em volta” regressam com almoço em lugar surpresa

Depois de uma primeira edição em Outubro de 2020 num jardim do Porto, a iniciativa “Os chefs em volta” está de regresso para um almoço de degustação, protagonizado por seis chefs convidados. O evento está agendado para 16 de Maio, às 12h30, “num espaço no concelho de Matosinhos que apenas será revelado aos participantes do evento”.

Desta vez, o mote lançado aos chefs convoca-os “ao princípio de todas as coisas, a identificar o início do ciclo gastronómico em todas as suas vertentes, a voltar ao elementar, ao primário, ao micro”. Os quatro elementos naturais – ar, água, terra e fogo – levam-nos “não só à origem dos ingredientes como os guiam através da transformação da matéria-prima”.

O menu de degustação proposto contará com nove pratos, elaborados pelos chefs João Pupo Lameiras (lançou em 2010 a Casa de Pasto da Palmeira, seguida do LSD e do Bacalhau e, em 2016, inaugurou com Francisco Bonneville o restaurante RO), Tânia Durão (depois de passar por cozinhas de chefs como José Avillez e Rui Paula, abriu o Atrevo e “está a ponto de inaugurar o segundo espaço, no Gerês”), Alexandre Sarmento e William Blake (“nascidos e criados na cidade do Porto”, têm, actualmente, base em Lisboa, onde formam a dupla The Good Collective) e João Magalhães e Tiago Sousa (do Cultura, uma padaria e restaurante que tem “a sustentabilidade e o desperdício zero como objectivos principais no seu modus operandi, usando técnicas de preservação, como a fermentação, pickles e curas de forma a aproveitar desperdícios e aguçar a criatividade”).

Esta edição de Primavera está limitada a 36 participantes, separados em “três grupos diferentes” e “divididos por mesas de até seis pessoas”. A escolha de vinhos ficará a cargo da Symington Family Estates. Custa 110€ (IVA não incluído).

A ideia é que “Os chefs em volta” aconteça uma vez em cada estação do ano, com novos temas, espaços e chefs. A iniciativa, organizada pela S.P.O.T, empresa de produção criativa, “nasce da vontade de levar pessoas a juntarem-se em locais especiais, inesperados, para partilhar comida, sensações e inspirações”, resumem em comunicado.

Todos os espaços, garantem, “são escolhidos a dedo”, “tendo em conta as regras de saúde e higiene em vigor”.