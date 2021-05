Quais são os planos do Pacto Ecológico Europeu para a agricultura?

Neste episódio do Agenda Europa, falamos sobre dois elementos do Pacto Ecológico Europeu: a estratégia Do Prato ao Prato, explicada pelo eurodeputado Álvaro Amaro (PSD), e a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030, pela eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais.

A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da agenda europeia. Esta semana, falamos com Pedro Valente Lima, da Academia de Política Apartidária.

