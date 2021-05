A Savannah vai participar “de forma entusiasta” no concurso para o lítio

O Estudo de Impacto Ambiental do projecto de ampliação da mina do Barroso, em Boticas, um investimento de 110 milhões de euros liderado pela Savannah, está em consulta pública até ao dia 2 de Junho. O presidente executivo da empresa britânica, David Archer, diz que a entrada da Galp no capital da subsidiária portuguesa da Savannah foi uma boa notícia, sobretudo pela importância e reconhecimento que a petrolífera tem em Portugal – mas a Galp não é a única com quem a britânica tem assinado acordos de fornecimento.