Sporting volta a ser campeão europeu de futsal

O Sporting voltou nesta segunda-feira a sagrar-se campeão europeu de futsal, ao derrotar o Barcelona por 4-3, numa final realizada em Zadar, na Croácia. Foi um espectacular triunfo de reviravolta para a equipa de Nuno Dias, que, depois de estar a perder por dois ao intervalo, conseguiu marcar quatro golos na segunda parte ao campeão em título.

O Barcelona, com o português André Coelho, entrou com tudo no jogo, marcando ainda dentro do primeiro minuto, por Marcênio, e marcou mesmo a fechar a primeira parte, por Ximbinha.

Os “leões” vieram do intervalo com vontade de dar a volta a esta final com os catalães e, aos 26’, conseguiram reduzir, com um golo de Zicky Té após passe de Tomás Paçó. Pouco depois, aos 28’, foi Erick Mendonça a fazer o 2-2, de cabeça, após livre marcado por Pany Varela.

Aos 31’, foi o capitão João Matos a fazer o 3-2, na recarga a uma bola no poste de uma falta cobrada por Taynan. Pany Varela fez o 4-2 num contra-ataque aos 37’, com o Barcelona ainda a reduzir aos aos 38’, por Ferrão.

Foi o segundo título europeu para o Sporting em cinco finais disputadas, depois de ter ganho em 2019.