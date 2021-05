Sporting repudia ataque a claque em Alvalade por “adeptos do clube rival”

O Sporting emitiu, na tarde desta segunda-feira, um comunicado a repudiar um ataque a elementos da Torcida Verde, uma das claques afectas ao clube de Alvalade. De acordo com os “leões”, um “grupo de adeptos do clube rival” atacou os elementos da claque sportinguista.

O jornal desportivo Record avançou a notícia dos desacatos, adiantando que resultaram feridos dos confrontos entre os adeptos dos grupos rivais. Uma informação confirmada pelo PÚBLICO junto da PSP, que tomou conta da ocorrência e confirmou a existência das agressões. Um homem sofreu um ferimento numa mão junto ao Pavilhão João Rocha, local onde ocorreram os confrontos entre os adeptos.

A polícia encontra-se agora a investigar as ligações dos agressores encapuzados, de modo a perceber as motivações do ataque. A PSP não confirma que os agressores têm ligações ao grupo Diabos Vermelhos, como foi inicialmente avançado pelo Record.

“Situações desta natureza não dignificam o desporto nacional nem são representativas do futebol em particular. O Sporting CP continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português”, escrevem os “leões” em comunicado.