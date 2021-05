Segunda, na TV: O Amante Duplo, crimes quase perfeitos e uma nova História do Nazismo

CINEMA

As Voltas da Vida

AXN, 15h13

Depois de uma vida dedicada ao basebol como olheiro, Gus Lobel sente-se a perder algumas faculdades. A direcção do Atlanta Braves começa a pô-lo em causa, mas dá-lhe uma última oportunidade de provar o seu valor. Gus parte em direcção à Carolina do Norte, com o objectivo de encontrar a nova estrela da equipa. Mickey, a filha, junta-se-lhe nessa viagem, que irá renovar os laços entre eles. As Voltas da Vida conta com Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, Matthew Lillard e John Goodman no elenco. A realização é de Robert Lorenz.

Layer Cake: Crime Organizado

Cinemundo, 22h45

XXXX, um traficante de cocaína respeitado pela máfia inglesa, está decidido a reformar-se e abandonar o país. Mas, antes, tem de cumprir duas últimas e arriscadas missões, que envolvem vender um milhão de pastilhas de ecstasy e procurar Charlotte Ryder, filha de um amigo do seu patrão mafioso. O filme marca a estreia de Matthew Vaughn na realização e é protagonizado por Daniel Craig.

O Amante Duplo

RTP2, 00h18

Adaptado de Lives of the Twins, da norte-americana Joyce Carol Oates (sob o pseudónimo Rosamond Smith), um thriller erótico de François Ozon, que volta a juntá-lo à actriz Marine Vacth. Chloé, uma jovem parisiense, envolve-se com o seu psicanalista, que a ajudou a ultrapassar uma depressão. Começam a morar juntos e ela acaba por descobrir algo que ele tem mantido em segredo: tem um irmão gémeo, igualmente psicanalista, com quem ela também se vai cruzar.

Shutter Island

Hollywood, 00h55

O xerife Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) e o seu parceiro Chuck Aule (Mark Ruffalo) são enviados para o Hospital Psiquiátrico Ashecliffe, na ilha Shutter, para descobrir o paradeiro de Rachel Solando, uma assassina que desapareceu da sua cela e cuja única pista é uma folha de papel com uma pergunta indecifrável. Ninguém na instituição parece empenhado em cooperar com a investigação e há algo de particularmente misterioso com o Dr. Cawley (Ben Kingsley). Dirigido por Martin Scorsese, o filme baseia-se na obra Paciente 67, de Dennis Lehane.

SÉRIES

Crimes Perfeitos

Fox Crime, 22h

Estreia. Isabelle Gélinas e Arthur Mazet dão vida ao par de investigadores do episódio inaugural, em que o suicídio de uma estrela da música é forjado pelo seu editor discográfico. Isto só não é um spoiler porque se sabe à partida quem foi o perpetrador; o interessante é seguir o raciocínio que leva à identificação dessa pessoa que julga ter cometido o crime perfeito. É este o traço comum entre os episódios. Já os casos, os cenários e os duos de detectives vão mudando ao longo desta série francesa em forma de antologia. Para acompanhar à segunda-feira.

Bulletproof

AXN, 22h52

Estreia. Acção, crime e humor conjugam-se em torno de uma dupla de agentes da polícia londrina com feitios e origens distintos: Pike, um homem de família que quer honrar a reputação do pai, e Bishop, criado entre casas de acolhimento e a “escola” das ruas. Os papéis são interpretados, respectivamente, por Ashley Walters e Noel Clarke, que também são co-criadores e guionistas.

DOCUMENTÁRIOS

Caçadores de Dinossauros

Discovery, 21h

Estreia, com episódio duplo, de uma série que vai no encalço de rancheiros norte-americanos convertidos em “caçadores” de ossadas e fósseis de dinossauros. Nos estados de Montana, Wyoming e Dakota do Sul, usam o seu conhecimento do terreno para localizar e escavar vestígios dos gigantes pré-históricos, financeiramente valiosos para os próprios e, eventualmente, também para coleccionadores e paleontólogos.

Foto Caçadores de Dinossauros DR

História do Nazismo

História, 22h15

Estreia. Distingue-se por propor “uma perspectiva global e actual do III Reich”, anuncia o canal, “com relevância directa para o mundo de hoje”. Materiais de arquivo inéditos e fontes históricas combinam-se para documentar a história do regime nazi, desde as circunstâncias que sustentaram a sua ascensão até ao fim da II Guerra Mundial. Hoje são emitidos os primeiros dois episódios: As sementes da violência e Engano e ilusão. Serão dez no total, para ver às segundas-feiras, até 31 de Maio, sempre em sessão dupla.