A alegria das senhoras negras de A Black Lady Sketch Show

Na primeira temporada de A Black Lady Sketch Show, havia um sketch sobre uma mulher que, sempre que um parceiro acabava com ela, Patti LaBelle aparecia para cantar a canção de Burt Bacharach imortalizada em dueto pela cantora e por Michael McDonald em 1986. Não era o único nome sonante que aparecia nesta série de sketches da HBO que se iniciou em 2019: Angela Bassett, por exemplo, foi nomeada para um Emmy por ter sido uma das convidadas. A segunda temporada ia começar a ser rodada em Março de 2020, mas foi adiada. Acabou por acontecer no Outono, em plena pandemia, sem convidadas sonantes a esse nível. Estreou-se a 23 de Abril, com cada novo episódio a chegar cá aos sábados via HBO Portugal.