Quotas por território são eficazes para combater o racismo?

Nem quotas étnico-raciais, nem programa específico para minorias: é no território que se baseia a selecção de alunos dos contingentes adicionais pensados pelo Governo para alunos das escolas de programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) no acesso ao ensino superior e a cursos técnicos superiores profissionais no âmbito do Plano nacional de combate ao racismo e à discriminação 2021-2025. Ou seja, o que está previsto nesse plano (em discussão pública até 10 de Maio) é criar um número específico de lugares no ensino superior e politécnico para quem estuda em determinada escola, não para quem pertence a determinado grupo étnico-racial.