Frédéric Lenoir: voltar à vida que tínhamos antes da pandemia é perder uma oportunidade

A pandemia mudou-nos a vida e obrigou-nos a pensar no que são, afinal, a felicidade e a liberdade. Em Viver num Mundo Imprevisível , Frédéric Lenoir reuniu lições da filosofia úteis para estes tempos — e para o futuro.

Viver melhor com menos. Não sofrer com o que não podemos controlar. Apreciar os pequenos prazeres da vida. Frédéric Lenoir anda há anos a dizer coisas como estas, inspirado por filósofos como Montaigne, Espinosa e os estoicos, cujas lições cruza com ensinamentos da neurociência e da psicologia contemporâneas. A pandemia tornou estas frases urgências absolutas — e não meros desejos sempre adiados ou engolidos pela velocidade da vida moderna.