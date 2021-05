Covid-19: “Erro de comunicação” leva dezenas de pessoas a centros de vacinação fechados em Sintra

Dezenas de pessoas concentraram-se este domingo à porta de alguns centros de vacinação contra a covid-19 em Sintra, que afinal não tinham indicação para efectuar as vacinas. Em Vila Verde uma utente contou à SIC Notícias que tinha percorrido perto de 30 quilómetros depois de ter recebido uma mensagem na noite de sexta-feira a confirmar a marcação. “Quando cheguei aqui fui informada de que não podem vacinar”.

No Cacém, a 20 quilómetros, cerca de 60 pessoas foram surpreendidas com o centro fechado, adianta a SIC. “O segurança só dizia: ‘não há vacinas para ninguém'”, contou um utente.

A SIC diz que se tratou de uma falha de comunicação entre a Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e os serviços partilhados do Ministério da Saúde, algo que se estaria a passar com as situações de auto-agendamento para pessoas com 65 ou mais anos.

Entretanto, pelas 13h havia pessoas que já estavam a ser vacinadas no centro do Cacém. Equipas de vacinação deslocaram-se ao local mas as marcações da tarde colidiram com as da manhã provocando um aglomerado de pessoas. O Ministério da Saúde garantiu à estação que a situação não se irá repetir.