Rui Rio acusa António Costa de hipocrisia em entrevista “rasteira”

Líder do PSD devolve acusação de Costa, que disse que o PSD quer atacar a independência do poder judicial, lembrando que o Parlamento Europeu criticou há dias o Governo pela politização na nomeação do procurador europeu.

O presidente do PSD, Rui Rio, respondeu à entrevista de “nível rasteiro" que o primeiro-ministro deu neste domingo ao DN, JN e TSF, acusando António Costa de hipocrisia pelas críticas que lhe fez na área da justiça.

“Numa entrevista de nível rasteiro, António Costa critica o meu discurso do 25 de Abril e diz que o PSD quer atacar a independência do poder judicial. Diz isto, na semana em que o Parlamento Europeu o critica pela politização que fez na nomeação do procurador europeu. Que hipocrisia!”, afirmou Rio, num comentário de cinco linhas na sua conta no Twitter.

Na entrevista, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro comparou Rui Rio a “um cata-vento” e alertou para os perigos democráticos da “contaminação do PSD pelas ideias do Chega". António Costa afirmou que fica “um bocado perplexo com a facilidade com que alguns políticos comentam as decisões judiciais como os adeptos de um clube de futebol comentam a actuação de um árbitro e gostam da decisão se é [a favor] do seu clube e não gostam se não é”.

“Os juízes e as magistraturas não são árbitros de futebol e os políticos não estão perante os tribunais como os adeptos de um clube estão perante um árbitro. Essa degradação do distanciamento da relação dos políticos com a Justiça é uma ameaça perigosa à independência do poder judicial”, disse. E considerou uma “ameaça efectiva” algumas das propostas de Rio na área da Justiça.

O presidente do PSD centrou a sua intervenção na sessão solene do 25 de Abril na Justiça, pedindo “vontade política e ambição” para fazer as reformas necessárias ao país e apontar caminhos a “um regime doente”.

Na quinta-feira, o Parlamento Europeu expressou uma “profunda preocupação” pelas “informações erróneas” enviadas pelo Ministério da Justiça sobre as qualificações e a experiência do procurador José Guerra, que foi nomeado procurador europeu português pelo Conselho da União Europeia, apesar de se ter classificado em segundo lugar.