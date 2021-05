“Mais perigoso do que o Chega é a contaminação do PSD pelas ideias” da extrema-direita, diz Costa

O primeiro-ministro, António Costa, mostra-se preocupado com a aproximação do PSD à extrema-direita, não poupando nos ataques a Rui Rio e à contaminação do PSD pelas ideias do Chega. Em entrevista ao JN, TSF e DN, António Costa afirma mesmo que não é “bom para a democracia que o PSD entre nesta deriva de namoro com o Chega” e aborda cautelosamente a Operação Marquês, embora critique o julgamento de José Sócrates na praça pública.