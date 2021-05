Moreira perde apoio de peso: Valente de Oliveira não será mandatário de candidatura

Desta vez, o antigo ministro do PSD e actual presidente do Conselho de Fundadores da Casa da Música não pretende envolver-se nas eleições autárquicas.

Rui Moreira ainda não anunciou a sua recandidatura à presidência da Câmara do Porto, mas o convite ao antigo coordenador do gabinete de imprensa do grupo parlamentar do PS, Vasco Ribeiro, para seu director de campanha deixa clara a intenção de voltar a ser candidato independente pela associação cívica Porto, o Nosso Movimento.