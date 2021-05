Irlanda do Norte: em dia de centenário, o bicentenário é uma incógnita

No programa oficial consta como festa de exaltação do unionismo e de celebração da vitalidade dos laços identitários partilhados com as restantes nações do Reino Unido, mas mesmo que as celebrações públicas e os discursos proferidos esta segunda-feira façam jus a essas intenções, será muito difícil que consigam desanuviar o clima de enorme pessimismo que afecta hoje a Irlanda do Norte, 100 anos depois da entrada em vigor da lei que a criou e lhe deu identidade política e constitucional.