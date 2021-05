Os conselhos que as mães nos deram

O Dia da Mãe assinala-se no primeiro domingo de Maio. Neste, pedimos a autores portugueses que partilhassem com os leitores do PÚBLICO os conselhos das suas mães.

Já na sexta-feira, no Birras de Mães, a música Ana Stilwell e a jornalista Isabel Stilwell lembravam que as mães são aquelas pessoas que, tendo frio, imploram aos filhos que vistam um casaquinho. As mães têm sempre recomendações e conselhos para dar. Por isso, para assinalarmos este Dia da Mãe, pedimos a alguns dos autores de literatura infanto-juvenil que partilhassem com os leitores do PÚBLICO o que lhes diziam as suas mães.

António Mota, escritor

Durante o primeiro confinamento, por culpa da pandemia, o autor de tantos e tantos livros para os mais pequenos, começou nas redes sociais uma espécie de diário de um avô longe do seu neto. Havia dias que recordava a mãe e os seus fazeres, como o fazer pão.

“A minha mãe repetiu vezes sem conta: ‘Se te oferecerem alguma coisa, não aceites logo porque parece muito mal. Nunca te metas com os outros porque podem ter mais força do que tu e magoarem-te. Não sejas mentiroso porque é feio. Sê educado para toda a gente.’ Tentei seguir os conselhos, mas de vez em quando esqueço-me.”

Luísa Ducla Soares, escritora

Dedicou grande parte da sua vida profissional à literatura infanto-juvenil. Escreveu mais de uma centena de livros, em poesia e em prosa, assim como guiões para televisão. Foi uma das fundadoras do Instituto de Apoio à Criança. Tem 81 anos.

“A minha mãe dava mais ordens que conselhos. Era um pouco género general prussiano. Mas o “conselho” que me daria seria o seguinte: ‘Cumpre sempre o teu dever. de forma a orgulhares-te do teu percurso.’ Cumpri sempre o meu dever, mas não sou dada a orgulhos. Sou, afinal, uma formiguinha que procura um caminho certo…”

Adélia Carvalho, escritora e editora da Tcharan

Nascida numa aldeia de Penafiel, Adélia Carvalho é fundadora da livraria Papa-Livros e da editora Tcharan, além de autora de alguns livros infantis premiados e traduzidos para vários idiomas.

“A minha mãe sempre foi uma mulher forte, apesar da vida difícil que teve. Trabalhava na dureza do campo e ainda tinha de cuidar de sete filhos praticamente sozinha. Tinha apenas a 3.ª classe. E um marido ciumento e controlador. Os melhores conselhos tinham sempre que ver com a nossa condição de mulher. E não parava de repetir este conselho: ‘Estuda minha filha, estuda muito, ganha o teu dinheiro e nunca deixes que o teu marido te ponha um dedo sequer na cara’.”

Cristina Taquelim, contadora de histórias

Nascida em 1964, Cristina Taquelim é mediadora de leitura e uma figura de referência no panorama nacional na área das bibliotecas e da literatura para os mais novos. É fundadora do encontro Palavras Andarilhas, da Biblioteca Municipal de Beja.

“Saber esperar é uma virtude.”

Isabel Minhós Martins, escritora

A autora e editora da Planeta Tangerina, que quando era pequena sonhava ser jornalista, arqueóloga ou pediatra, fica feliz com esta homenagem à sua mãe.

“Nunca ver o outro como um estranho de quem se tem medo. Não esquecer que qualquer pessoa, independentemente da situação em que se encontra, é sempre uma pessoa. É um conselho corajoso para uma mãe dar a um filho (ou uma filha)! Porque um dos papéis que a sociedade dá às mães e aos pais é o de alertar para perigos. E dessa lista fazem parte não só quedas, atropelamentos, cuidado com o fogão, não ponhas os dedos na tomada, mas outras pessoas potencialmente perigosas. Dizer ‘não tenhas medo das pessoas’ é ter uma certa fé na humanidade. É dizer que a maioria das pessoas não está cá para nos fazer mal, que todas têm a sua história. Pensar na possibilidade dessa história ajuda-nos a não ter medo. Claro que é preciso ir sempre desenvolvendo um certo instinto para os perigos reais, mas há muitos que são mesmo imaginários. (Este conselho foi-me particularmente útil porque comecei a andar de comboio muito miúda. Pensava sempre: ‘Não mostrar medo, mesmo quando sentia esse medo. Esta pessoa é uma pessoa.’)”

David Machado, escritor

O autor de O Tubarão na Banheira, para crianças, e Índice Médio de Felicidade, para adultos, revela que mais importante do que as palavras que a mãe disse é o que não disse.

“Mais importantes que os conselhos que a minha mãe me deu foram aqueles que ela não me deu. Desde muito cedo senti necessidade de fazer sozinho as minhas escolhas. Acho que ela percebeu isso. Conversávamos muito e em nenhum momento fiquei desamparado. Mas não me lembro de sentir que tentasse empurrar-me para um determinado caminho.”

Carlos Nuno Granja, professor, escritor e livreiro

O dinamizador cultural, que há vários anos organiza o Festival Literário de Ovar e explora a livraria Doninha Ternurenta, diz que a sua mãe sempre foi mulher de grandes conselhos e que ainda hoje “olha para o filho, homem feito há muito, como o menino tímido que cresceu na harmonia das leituras”. Incentivou-o a ler, escrever, estudar. Mas também o motivou para os valores e os afectos, o respeito pelos outros e a preservação da privacidade. Agora, é ela que lhe pede conselhos.