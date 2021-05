Ramos-Vinolas, mais um espanhol a vencer o Estoril Open

Albert Ramos-Vinolas (46.º do ranking ATP) é o mais recente vencedor do Estoril Open. Neste domingo, o catalão impôs-se na final a Cameron Norrie (50.º), por 4-6, 6-3, 6-6 (7/3), em 2h44m, e conquistou o terceiro título da carreira. É o 14.º espanhol a levantar o troféu em Portugal.

Foi um encontro equilibrado, mais nivelado do que os dois anteriores (Taça Davis e torneio de Barcelona) em que Vinolas e Norrie se tinham defrontado (o catalão ganhou ambos). O britânico entrou melhor, forte e consistente no serviço e a tirar o melhor partido do vento que soprava a favor, ganhando o primeiro set por 4-6.

O ascendente de Norrie manteve-se até certo ponto no segundo parcial, altura em que liderou por 3-1 e desperdiçou uma vantagem de 40-0 para permitir a recuperação de Vinolas. Essa resposta do catalão funcionou como um suplemento mental importante e a verdade é que acelerou até ao triunfo por 6-3, alicerçado em 75% de eficácia do primeiro serviço.

O britânico, de 25 anos, recompôs-se depois de ter feito um pedido de assistência médica e disputou o derradeiro set até aos últimos instantes, com a decisão a chegar no tie-break, altura em que Vinolas aproveitou dois erros não forçados do adversário para quebrar um jejum de dois anos sem títulos.

A última vez que Ramos-Vinolas tinha levantado um troféu tinha sido em 2019, em Gstaad, sendo que neste ano acumula já 16 vitórias em 17 encontros disputados em terra batida. De resto, Norrie acabou por ser o único tenista a “roubar” um set ao espanhol, que jogou no Estoril Open a segunda final da época, depois de ter perdido em Córdoba para Juan Manuel Cerundolo.