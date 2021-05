Lewis Hamilton volta a vencer GP de Portugal

Piloto inglês da Mercedes reforça liderança no Mundial. Max Verstappen foi segundo em Portimão, com Bottas a fechar o podio

Lewis Hamilton voltou a vencer o Grande Prémio (GP) de Portugal de Fórmula 1 tal como aconteceu na temporada de 2020, há seis meses. O piloto inglês da Mercedes assumiu definitivamente o primeiro lugar na passagem de 51.ª volta (de um total de 66) e acabou por triunfar tranquilamente.

O actual campeão mundial reforçou também a liderança do Mundial, aumentando a diferença pontual para Max Verstappen (Red Bull).

A corrida no Autódromo Internacional do Algarve começou com um incidente, quando Kimi Raikkonen perdeu a asa dianteira logo na segunda volta, após um choque com o companheiro de equipa da Alfa Romeo, levando à entrada em pista do safety car.

No recomeço da prova (sétima volta), Valtteri Bottas, que conquistara na véspera a pole position, manteve a liderança, seguido de Verstappen e Hamilton.

O inglês acabou por ultrapassar os dois homens da frente e assumiu o comando a partir da 20.ª volta e até à troca de pneus (38.ª volta).

Regressou à pista com o mexicano Sergio Pérez (Rrd Bull) na frente, acabando por retomar a primeira posição, até final.