Erros grosseiros que continuam por reverter

Quando o VAR foi pensado e criado, foi com o intuito de reduzir e eliminar os erros grosseiros que, por alguma razão, os árbitros no terreno de jogo não conseguiam detectar. Nesse sentido, percebeu-se que os penáltis e os cartões vermelhos deveriam constar do protocolo pela importância que essas situações têm para o jogo. É por isso que não compreendo o motivo de, jornada após jornada, estarmos a ser confrontados com erros claros e óbvios, que os videoárbitros não ajudam a reverter. Esta jornada fica, de novo, marcada por lances enquadrados neste registo.