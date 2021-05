Adeptos do Manchester United invadem relvado de Old Trafford

Acção de protesto contra os proprietários do clube teve lugar antes do jogo com o Liverpool.

Cerca de 200 adeptos do Manchester United invadiram neste domingo o relvado de Old Trafford para protestar contra a família Glazer, proprietária do clube. O incidente aconteceu pouco antes do arranque do jogo entre os “red devils” e o Liverpool.

A acção foi pacífica e os invasores foram retirados do relvado depois de terem mostrado o seu desagrado face à política de gestão do United, sendo que a imprensa inglesa relata também uma acção de protesto que teve lugar à porta do hotel onde a comitiva do Manchester estava instalada.

Mais imagens dos protestos que vão rolando em Old Trafford.



Manifestantes levando a bandeirinha de escanteio, batendo uma bolinha no gramado, tomando as arquibancadas, fazendo selfie, cantando...



Com tudo isso, o derby deve sofrer um atraso.#GlazersOutpic.twitter.com/Nm3otXYRjP — Red Army Brasil (de ??) (@RedArmyBrasil) May 2, 2021

Esta manifestação teve como mote a decisão do United de se juntar a outros cinco clubes ingleses no projecto da Superliga Europeia, do qual viriam a retirar-se em bloco dias depois.

Em tempos de controlo sanitário apertado, a entrada dos adeptos deu-se pelo lado da loja do clube, com muitos a envergarem cachecóis verdes e amarelos, as cores do primeiro equipamento da história do clube. Houve cânticos anti-Glazer e algumas cadeiras arremessadas, o que obrigou o staff de Old Trafford a desimpedir o relvado.