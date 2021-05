Jornalista acusa Manuel Alberto Valente de assédio sexual, editor nega e ameaça processo judicial

Joana Emídio Marques acusa o editor de, em 2012, quando era director editorial da Porto Editora, a ter assediado no contexto de um jantar de trabalho. Manuel Alberto Valente diz que as acusação são falsas e promete agir judicialmente. As acusações surgem no momento em que cresce a discussão sobre assédio sexual em Portugal, num processo com semelhanças ao movimento MeToo iniciado nos Estados Unidos.