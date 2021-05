A Bedeteca foi uma bela história que se apagou

A Bedeteca desapareceu, pelo menos aquela que muita gente visitou entre 1996 e 2006. Foram dez anos de exposições, edições, conferências, feiras, um festival. Com projectos, parcerias e autores convidados. Durante dez anos, a Bedeteca foi um nome dito, usado, lembrado, comentado. Já não é. O que aconteceu a este espaço outrora tão vibrante, tão cheio de promessas? Quem hoje o visitar no antigo Palácio do Contador-Mor, em Lisboa, e tiver memória, não escapará ao sentimento de desilusão e tristeza. Do espaço onde realizavam exposições — agora ocupado com cadeiras e outro material — sobra no tecto um desenho de Lucas Almeida. As salas de leitura parecem escurecidas pelo abandono e da equipa original resta, resistente e solitário, o editor, há anos feito bibliotecário, Marcos Farrajota. No átrio, na recepção, nas paredes nada de novo se anuncia. Um ano de pandemia não ajudou a Bedeteca, mas os primeiros sinais do desfalecimento começaram há 15 anos. Ao sabor das mudanças no poder autárquico e na ausência de uma estratégia sensível à relevância do projecto.