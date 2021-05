Resende: “Esta insistência no confinamento vai acabar por matar de vez a vila”

Mesmo sem pandemia, um café em Resende (ainda que situado no centro da vila e ainda que a escassos metros da escola e do infantário), raramente junta mais do que quatro pessoas no seu interior. No caso do café “Convívio”, com espaço de sobra para seis ou sete mesas espaçadas entre si, o proprietário, Abel de Almeida Pereira, não sabia se havia de rir ou chorar quando ouviu que, por causa de 17 casos activos de infecção, teria de voltar a servir café ao postigo ou na esplanada. “Em Lisboa ou no Porto, os cafés até podem andar cheios, mas aqui durante a maior parte do dia não se vê ninguém!”