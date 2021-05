Mais duas mortes e 454 casos. Há mais de um ano que não havia tão poucos internados

Portugal registou mais duas mortes e 454 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde.

O número de novos recuperados (639) voltou a ultrapassar o de novos infectados, contabilizando-se agora um total de 796.477 pessoas que já recuperaram da doença. Há ainda a registar menos 187 casos activos de infecção, num total de 23.494.

Há menos 22 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 302 pacientes hospitalizados com covid-19. Há mais de um ano que não havia tão poucos doentes internados com a doença em Portugal — desde 26 de Março de 2020, data em que se encontravam hospitalizadas 191 pessoas. Registam-se também menos cinco pessoas com covid-19 em unidades de cuidados intensivos, num total de 84.

Divulgados no boletim deste sábado da DGS, os dados correspondem à totalidade de sexta-feira. No total, o país contabiliza 16.976 óbitos por covid-19 e 836.947 casos confirmados desde Março.

O país encontra-se na zona verde da matriz de risco, cujos indicadores ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento. A matriz de risco foi actualizada nesta sexta-feira e dá conta de uma ligeira diminuição do índice de transmissibilidade e da incidência. O R(t) é agora de 0,98 tanto a nível continental como nacional. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes é de 66,9 casos a nível nacional e 64,3 quando se analisam apenas os registos do território continental. Esta matriz de risco é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

País entra na última fase do plano de desconfinamento

Portugal passou a estar a partir da meia-noite em situação de calamidade, tendo chegado ao fim o estado de emergência que vigorava desde 9 de Novembro devido à pandemia de covid-19.

O país entra este sábado na quarta e última fase do plano de desconfinamento, com a reabertura da fronteira terrestre com Espanha e o alargamento do horário dos restaurantes, cafés e pastelarias até às 22h30, assim como dos espectáculos culturais. Além disso, poder-se-ão realizar casamentos e baptizados com 50% da lotação e todas as lojas e centros comerciais poderão funcionar até às 21h durante a semana e 19h aos fins-de-semana e feriados nos 270 concelhos do continente que avançam para esta etapa.