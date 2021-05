Em todo o mundo, já morreram mais de 3,1 milhões de pessoas com covid-19 e mais de 151 milhões contraíram a infecção por SARS-CoV-2 (das quais 88 milhões recuperaram). Portugal entra este sábado na quarta e última fase do plano de desconfinamento, com a reabertura da fronteira terrestre e o alargamento do horário dos restaurantes, cafés e pastelarias até às 22h30.