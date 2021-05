Corrupção: finalmente, 15 anos depois!

Cravinho é um senador do PS, um dirigente histórico que o PS tem o dever e a obrigação de respeitar e a responsabilidade de homenagear pelo que foi a sua dedicação ao longo de décadas à causa pública. Merece esse reconhecimento do país, mas por maioria de razão merece-o do PS.

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, um conjunto de diplomas que concretizam a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que viu a luz no dia a 18 de Março. O pacote de propostas de lei e de decretos-lei tem coerência e constitui um avanço importante. É-o, no plano preventivo, com medidas como a formação nas escolas e nos serviços públicos, a criação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção e da Entidade para a Prevenção da Corrupção, bem como do Regime de Protecção dos Denunciantes.