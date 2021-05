Violência marca manifestações do 1.º de Maio em Paris e Lyon

Confrontos entre manifestantes e forças da autoridade no Dia do Trabalhador. Na capital francesa, 34 pessoas foram detidas e em Lyon 27 polícias ficaram feridos.

Milhares de pessoas saíram à rua em França para celebrar o 1.º de Maio e protestar contra a gestão da pandemia pelo Governo de Emmanuel Macron, num dia que acabou por ficar marcado pela violência e pelos confrontos com a polícia. Em Paris, 34 manifestantes foram detidos e, em Lyon, 27 agentes da autoridade ficaram feridos.

Na capital francesa, os manifestantes foram recebidos por um grande aparato policial. Pelo menos 2.000 polícias de choque e militares foram destacados para o Dia do Trabalhador, com mais cerca de 3.000 efectivos que se foram colocando entre a Praça da República e ao longo da Boulevard Voltaire para garantir a segurança do evento, a primeira grande manifestação em Paris desde o início da pandemia da covid-19.

“É uma manifestação de polícias ou do povo?”, gritou um manifestante, quando os confrontos começaram entre as forças de ordem e os milhares de parisienses que acorreram à manifestação. Também Lila, reformada de 68 anos e que participa na manifestação do 1.º de Maio há mais de 30 anos não compreendia o reforço de segurança.

“Desde há dois anos, as manifestações são violentas em França. Agora, estamos aqui todos parados. Há muito mais polícias do que antes, a manifestação da CGT [central sindical] só tinha alguns polícias para acompanhar o cortejo. Mas é horrível, eles até se infiltram nas manifestações”, comentou, em declarações à agência Lusa, declarando que o aparato policial vai “contra a liberdade de manifestação”.

A CGT registou, em todo o território francês, quase 300 manifestações de 1.º de Maio, mas a violência parece ter-se concentrado em Paris e Lyon. Na capital, a maior parte dos confrontos ocorreu à frente do grosso dos manifestantes organizados pelos sindicatos, com vários jovens encapuzados a infiltrarem-se e a causarem os primeiros distúrbios. Vários objectos foram arremessados, com a polícia a responder com gás lacrimogéneo, forçando várias paragens na manifestação.

Em Lyon, onde 3 mil pessoas se manifestaram à chuva, houve confrontos entre a polícia e um grupo de 200 radicais, que chegou a usar morteiros contra as forças de segurança. Entre polícias de choque e gendarmes, foram registados 27 feridos.

A tensão fez-se também sentir em Marselha, onde 3500 pessoas saíram à rua, bem como em Rennes e Nantes, mas sem a violência de Paris e Lyon.