Osama bin Laden morreu há 10 anos. Mas os seus herdeiros prometem continuar a jihad

“Por Deus e pela nação, Geronimo, Geronimo, Geronimo.” Osama bin Laden jazia morto no chão do último andar da casa onde viveu escondido durante anos, na cidade paquistanesa de Abbottabad. O líder dos SEAL Team Six, a unidade de elite encarregada de executar na madrugada de 2 de Maio de 2011 a Operação Lança de Neptuno, comunicava por rádio o código destinado à missão cumprida e que, do outro lado do mundo, em Washington, o Presidente dos Estados Unidos aguardava, numa sala repleta com as altas figuras do estado.