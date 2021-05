EUA começam a sair do Afeganistão, mas violência não abranda

Este sábado, os EUA iniciaram a retirada oficial do contingente militar que visa pôr fim a uma presença ininterrupta no Afeganistão que dura há quase duas décadas. O calendário definido pelo Presidente Joe Biden prevê que os últimos militares norte-americanos abandonem o país até 11 de Setembro, quando se assinalam vinte anos do atentado contra as Torres Gémeas, em Nova Iorque, e que desencadeou a invasão norte-americana do Afeganistão.

Ao início do dia notava-se um aumento da actividade no céu acima da base militar de Bagram, a Norte de Cabul, com a presença de mais helicópteros norte-americanos do que o habitual, descreve a Al-Jazeera. Os EUA contam ainda com cerca de 2500 soldados no Afeganistão.

A retirada norte-americana, negociada ainda pela Administração de Donald Trump, tem gerado receios de que os taliban intensifiquem a violência, com o objectivo de aproveitar o vazio deixado por Washington.

“A principal preocupação para os EUA, no meu entender, é que os taliban não os ataquem enquanto estão a retirar-se até Setembro”, disse à Al-Jazeera o analista da Chatham House, Hameed Hakimi. “No que respeita ao Governo afegão, eles acreditam que atacar agora os taliban os poderá forçar a sentar-se em algum tipo de mesa negocial”, acrescentou.

Os taliban, que foram afastados do poder pela invasão norte-americana de 2001, denunciaram o adiamento da retirada militar dos EUA, que devia ter sido completada este sábado. Essa “violação clara” do acordo alcançado no ano passado, disse o porta-voz Zabihullah Mujahid, “abre o caminho que todos os mujahidin [combatentes] tomem todas as acções que considerem apropriadas contra as forças ocupantes”.

No entanto, a decisão de se lançar uma ofensiva contra as forças norte-americanas cabe à liderança do grupo radical, acrescentou o dirigente. Desde que os EUA chegaram a um acordo para abandonar o Afeganistão que não há ataques contra soldados estrangeiros. No entanto, a violência no Afeganistão tem subido de intensidade nos últimos tempos, com confrontos quase diários entre as forças governamentais e os taliban. O Governo tem assegurado que o Exército nacional consegue garantir a segurança do país sem necessidade de apoio internacional.

Ataque em Logar

Na véspera, a violência voltou a atingir o Afeganistão, numa sombria reminiscência do que tem sido a realidade do país e que pode agravar-se com a saída norte-americana. A explosão de um camião armadilhado na província de Logar, no leste, na sexta-feira à noite matou pelo menos 21 pessoas e fez mais de 90 feridos.

O atentado ocorreu numa área residencial da cidade de Pul-e-Alam, a capital de Logar, ao fim do dia quando os habitantes se preparavam para interromper o jejum diurno do Ramadão, explica a AFP.

O camião que explodiu estava próximo de uma pensão onde estavam dezenas de pessoas, incluindo muitos estudantes de liceu e universitários, disse o presidente do conselho regional de Logar, Hasibullah Stanikzai. As pensões são habitualmente disponibilizadas gratuitamente a estudantes pelo Governo. A explosão atingiu outros edifícios nas imediações, entre os quais um hospital e várias casas. Três pessoas foram resgatadas dos escombros com vida.

O ataque não foi reivindicado por nenhuma organização, mas o Presidente afegão, Ahraf Ghani, responsabilizou os taliban. “Os taliban mostraram uma vez mais que não só não estão dispostos a resolver a actual situação pacificamente, como estão a complicá-la e a desperdiçar uma oportunidade para a paz”, afirmou Ghani, através de um comunicado.