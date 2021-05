Assim no céu como na terra: à violência armada soma-se a falta de chuva em Cabo Delgado

Não bastava o que acontece em terra com o conflito que levou mais de 700 mil pessoas a abandonar as suas casas e os seus campos de cultivo (machambas) como, ainda por cima, os céus também têm sido relativamente madrastos com a população de Cabo Delgado. Segundo o Panorama de Segurança Alimentar de Abril, publicado este sábado, as zonas costeiras e intermédias de Cabo Delgado vão ter colheitas abaixo da média por culpa de “uma queda de chuva errática e significativamente abaixo da média”.

E como o conflito continua a desencorajar muitas famílias de cultivar os seus campos, as pessoas estão a recorrer ao consumo de frutos e plantas silvestres depois de terem esgotado as suas reservas de alimentos.

“Embora a expectativa seja que a maior parte das famílias pobres estejam sob pressão, um número cada vez maior de famílias muito pobres está a recorrer a estratégias indicativas de crise, como o consumo de alimentos silvestres para preencher lacunas de consumo”, afirma o estudo publicado pela USAID, agência internacional de desenvolvimento do Governo norte-americano.

Venha uma solução breve ou tarde-se a encontrar uma resolução para o conflito em Cabo Delgado e uma coisa é certa, a agricultura na província moçambicana vai sofrer um rude golpe e com isso a economia de uma província que, tal como a generalidade do país, depende muito da agricultura como meio de subsistência para uma percentagem considerável da população.

Daí que a USAID diga que “os impactos da fraca época das chuvas são exacerbados pela continuação do conflito em curso”, cujos recentes ataques em Palma vieram agudizar ainda mais.

Há um efeito do conflito a curto prazo, na fuga das populações para zonas seguras e marcas a médio/longo prazo que poderão desertificar certas zonas do território. Não só as pessoas têm medo de regressar, como ainda por cima deixam de ter razões para voltar: quando se pergunta aos deslocados se querem voltar, se sonham regressar, são mais aqueles que dizem não ter razões para voltar: sem aldeia, nem casa, nem machamba, para quê ou porquê voltar?

Quem, apesar de tudo, ainda sonha com voltar à sua aldeia ou pelo menos ao seu município, sente medo e ansiedade em relação a isso. O que vão encontrar?

Como diz ao PÚBLICO o ex-missionário brasileiro Leandro Martins, que trabalhava na missão de Nangololo, que foi destruída em Novembro pelos jihadistas, tal como a aldeia de Muidumbe e os seus campos de cultivo, o pior “vão ser as cenas dos próximos capítulos”. A táctica dos insurgentes “é a da terra queimada”, não deixar nada a partir da qual as pessoas possam reconstruir a existência que tinham antes, refere o activista social que actualmente trabalha na organização governamental para o desenvolvimento Helpo.

Foto Leandro Martins ajuda agora num bairro de Pemba os deslocados que perderam os seus campos em Muidumbe

Com a assinatura esta semana de um acordo com a UNOPS (o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projectos) de 100 milhões de dólares financiados pelo Banco Mundial para um Plano de Emergência, o anúncio de mais 700 milhões já aprovados e outros 300 milhões a caminho, o ministro da Agricultura moçambicano, Celso Correia, pretende contrariar esse futuro sombrio para a província de Cabo Delgado, e para as outras duas, Niassa e Nampula, para o desenvolvimento das quais foi criada o ano passado, com pompa e circunstância a ADIN, Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte.

São muitos milhões previstos para o desenvolvimento, mas é muito difícil que esse mesmo desenvolvimento passe por devolver aos deslocados a mesma agricultura de subsistência nas zonas de onde foram expulsos pelo avanço violento dos insurgentes.

A vontade do Governo passa por aí. O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse recentemente que “as famílias deslocadas pela violência armada devem ser reassentadas e apoiadas em meios de subsistência”.

O Ministério da Agricultura tem um programa nacional de integração da agricultura familiar em cadeias de valor produtivas, a que chamou Sustenta. Este tem linhas de crédito e subsídios específicos para todos os actores envolvidos na cadeia de valor, mas de que maneira é que o mesmo se aplica numa província em conflito como Cabo Delgado é uma pergunta que muitos levantam.

“A abordagem feita no projecto toma o país como uma unidade homogénea, ignorando as especificidades, as necessidades e os desafios de cada província”, escrevia o ano passado o Centro para Democracia e Desenvolvimento no seu boletim. “Como é que o Sustenta será implementado em Cabo Delgado, província onde milhares de famílias fogem dos ataques terroristas?”

Ainda esta semana na visita ao campo de Ntocota, no distrito de Metuge, onde estão seis mil deslocados, o ministro Celso Correia, citado pela agência Lusa, salientava que encontrara “um sentimento genuíno de querer regressar a casa” entre os deslocados”, no entanto, “a política de fixação terá de ser bem pensada”, tendo sempre como prioridade “devolver as pessoas ao espaço preferencial, a sua casa”.