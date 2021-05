O que são as “janelas de tempo acordado”?

Existem vários mitos à volta do sono do bebé e do tempo que deve ficar acordado para depois ter sono. Um deles é que quanto mais cansado o bebé estiver, mais dorme. Ora, o bebé, ainda incapaz de se auto-regular, dormirá sim, mas com a ajuda dos pais no processo de adormecimento, que é o mesmo que dizer no processo de os preparar para os seus momentos de descanso durante as sestas, nas ocasiões certas e no ambiente certo.

Quando nas consultas de sono pedimos aos pais para apontar, durante uns dias, o padrão de vigília-sono do bebé, não é por acaso. É que conhecer os horários biológicos do bebé facilita a vida a todos. Aos pais, que assim podem preparar o melhor momento possível para acalmar o seu bebé antes de o sono chegar, e ao bebé, que usufrui assim do melhor da relação com os pais, quer durante o tempo em que está acordado, quer durante o tempo que antecede o sono, que se torna mais descansado com a devida preparação.

O tempo de vigília (acordado) de um bebé ou de uma criança pequena varia de idade para idade e até de criança para criança.

Para que todos entendam um pouco melhor por que é tão difícil, por vezes, acalmar um bebé cansado é importante explicar que durante o dia o nosso corpo vai acumulando uma substância chamada adenosina, que desempenha um papel importante no Sistema Nervoso Central – reduz a actividade motora, diminui a frequência respiratória, induz ao sono e alivia a ansiedade.

É por este motivo que, à medida que a adenosina vai sendo acumulada ao longo do dia, começamos a sentir a pressão para dormir, geralmente chamada “pressão do sono homeostática”. Essa aumentará até que seja escoada e a única forma de fazer isso é através do sono. No caso dos bebés isso também vai acontecendo ao longo do dia, o que determina a necessidade das sestas.

Se a pressão do sono não for libertada quando estiver no seu pico (no final da janela de tempo acordado), o corpo responderá como se de uma situação de sobrevivência se tratasse, como se não fosse obter sono (algo vital como o alimento, por exemplo) entrando em modo de luta ou fuga e libertando hormonas como o cortisol e a adrenalina que dificultam o sono e promovem a excitação do bebé.

Daí ser tão importante conhecer os ritmos de vigília-sono do seu bebé para poder antecipar as melhores condições externas e internas para que ele se aconchegue e acalme antes de atingir o pico do sono e do cansaço. Nem sempre é um equilíbrio fácil, mas com observação chegamos lá.

Ao contrário do que muitos apregoam, não é quando o bebé já está a mostrar sinais de cansaço, quer seja bocejando, quer seja, esfregando os olhos ou mostrando-se mais agitado, que o devemos encaminhar para o quarto. Quando estes sinais se apresentam, é sinal de que já é tarde demais porque ele já atingiu o ponto de cansaço. E plevará muito mais tempo a adormecer, pois entrará em modo de excitação cansada, o que não queremos que aconteça.

Se os pais colocarem os bebés no quarto no momento certo, criando uma atmosfera de interacção serena, calorosa, ritmada e embaladora, mesmo que o bebé não pareça ainda cansado, geralmente acaba por adormecer rapidamente quando chega o momento.

É também importante relembrar que as janelas de tempo acordado vão aumentando à medida que a criança vai crescendo, daí ser importante, de mês para mês, ir aumentando o intervalo de tempo em cerca de dez a 15 minutos antes de ir dormir, nunca esquecendo que cada bebé é um bebé, pelo que os pais devem ir “lendo” qual o momento ideal para entrarem com os seus bebés numa bolha de calma antecipadora do momento de sono.

Preparar o bebé para a soneca é fundamental para uma melhoria significativa da qualidade do sono, quer durante o dia, quer durante a noite!