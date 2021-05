Sílvia e Luís, restaurante Sacas: “Depositamos aqui o nosso coração e a nossa vida”

Cresceu no restaurante dos pais, afamada casa de peixe e marisco no porto de pesca da Zambujeira do Mar. Agora, é Sílvia, com o marido, Luís, que seguram o leme do Sacas e enfrentam a tempestade da pandemia, chegada pouco depois de receberem este legado com quase quatro décadas. “Temos esperança, queremos muito trabalho”.