Aurora: com a Toca da Raposa fechada, Constança abriu uma mercearia

Com a chegada de um segundo confinamento, Constança Cordeiro decidiu fazer uma pausa nos cocktails e abrir uma mercearia de bairro em São Pedro do Estoril. O bar Toca da Raposa, em Lisboa, só deverá reabrir em Outubro.

Logo no primeiro período de confinamento, com o bar Toca da Raposa, em Lisboa, encerrado, Constança Cordeiro percebeu que, nesta altura de pandemia, “o que vingava eram negócios de bens essenciais” e que no bairro onde mora, em São Pedro do Estoril, até fazia falta uma mercearia. Em Dezembro, já os números da covid-19 ameaçavam novo confinamento, falaram-lhe deste espaço e daí à abertura da Aurora, a 9 de Março, “foi tudo muito rápido”.