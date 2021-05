Festivais de música voltam a Wuhan — e quase sem máscaras

Milhares de festivaleiros reuniram-se este sábado, em Wuhan, na China, para celebrar o 1º de Maio no Strawberry Music Festival, um espectáculo de música que dura dois dias. É a primeira vez que o evento decorre ao vivo desde 2019, com restrições devido à pandemia de covid-19 a obrigar a festa a ocorrer online o ano passado.

Ao todo, cerca de 11 mil pessoas participaram na abertura do festival. Alguns espectadores usaram máscaras, mas muitos não o fizeram.

Os habitantes de Wuhan, onde a covid-19 surgiu pela primeira vez, viveram mais de dois meses de restrições rigorosas durante o primeiro bloqueio induzido pelo coronavírus no mundo. Desde então, a cidade tem estado quase completamente livre de vírus, de acordo com dados oficiais.

Em declarações à agência Reuters, um representante da organização explica, no entanto, que os números de bilhetes foram restringidos e que foram criadas barreiras em frente de cada etapa.

"No ano passado, nós [em Wuhan] sofremos com o coronavírus", partilhou com a Reuters Gao Yuchen, um estudante de 23 anos, residente em Wuhan, a participar no festival. "Não foi fácil chegar onde estamos hoje," continuou. "As pessoas aqui fizeram enormes esforços e pagaram um grande preço [por terem sido atingidas pelo vírus]. Portanto, sinto-me muito entusiasmado por estar aqui."