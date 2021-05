PRR: Bruxelas pediu aos países maior foco nas reformas

Comissão Europeia detectou um desequilíbrio entre as componentes de investimento e reformas e alertou os Estados membros. A situação já foi corrigida, confirmou Dombrovskis.

Nas negociações preliminares com os Estados membros para a entrega dos planos nacionais de recuperação e resiliência, a Comissão Europeia insistiu na necessidade de existir um “equilíbrio satisfatório” entre as componentes de investimento e das reformas. E levantou mesmo várias objecções aos primeiros rascunhos avançados por quase todos os países, por entender que existia uma maior aposta na promoção de investimento e menos na execução das reformas identificadas nas recomendações específicas do Semestre Europeu para melhorar a qualidade e eficiência da administração pública ou aumentar a competitividade da economia.