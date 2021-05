Numa Europa em recessão, Portugal é dos que mais estão a perder com a pandemia

PIB português ficou, no primeiro trimestre deste ano, 9,3% abaixo do nível pré-pandemia. Entre os 12 países da União Europeia que apresentaram dados, apenas a Espanha tem um resultado pior.

A contracção acentuada do PIB no arranque deste ano lançou Portugal para a linha da frente dos países na Europa que mais estão a sofrer com o impacto económico da pandemia, para já, apenas a par com a Espanha. Um desempenho dos mais negativos dentro de um bloco económico que está de regresso a uma situação de recessão técnica e que revela cada vez mais dificuldades em acompanhar o ritmo de retoma dos Estados Unidos.