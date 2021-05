A mesma pressão e objectivos opostos

Cinco jogos em menos de três semanas, a entrar em campo de quatro em quatro dias. O final de campeonato é igual para todos, do primeiro ao último, com diferentes objectivos e diferentes níveis de urgência. Neste sábado em Alvalade (20h30, SPTV1), defrontam-se duas equipas com objectivos opostos, mas com uma urgência semelhante nesta 30.ª jornada da liga portuguesa. De um lado está o líder Sporting, com pressa de acabar com um jejum de títulos que dura desde 2002, do outro o Nacional da Madeira, último classificado que tem cada vez menos margem de manobra para tentar fugir à despromoção.

Há uma diferença de 49 pontos entre as duas equipas e, em teoria, não haverá jogo mais desequilibrado que o primeiro a jogar em casa contra o último, mas a pressão de ganhar está dos dois lados e isso dá uma dimensão de imprevisibilidade ao jogo. E o Sporting, pela sua experiência recente frente a equipas da segunda metade da tabela (empates com Famalicão e Belenenses SAD), não pode dar nada por garantido. Rúben Amorim vai cumprir o seu 50.º jogo como treinador na I Liga e pode chegar aos 30 sem perder essa época, mas isso não lhe dá a vitória por antecipação.

“A classificação não quer dizer nada, já ficou mais que provado que tudo pode acontecer. O FC Porto teve muitas dificuldades com o Nacional e o Nacional ganhou ao Vitória de Guimarães, que não é uma equipa fácil. Eles estão a crescer, temos de levar o jogo para onde queremos”, alertou o técnico do Sporting, que não terá para este jogo os castigados Adán e Gonçalo Inácio, nem os lesionados Tabata e Tiago Tomás. Luís Maximiano irá fazer a estreia esta época na baliza do Sporting em jogos do campeonato e Amorim tem confiança no jovem guardião que tem sido suplente de Adán. “Não tive preocupação nenhuma”, garantiu.

Bem diferente é a luta do Nacional da Madeira e de Manuel Machado, que regressou à equipa insular à 25.ª jornada e só conseguiu a primeira vitória na jornada passada frente ao Vitória – antes, tinham sido dez derrotas seguidas que puxaram o Nacional para o fundo da tabela. Com 15 pontos por disputar e estando a quatro do Boavista, que é 16.º classificado, qualquer ponto será bem-vindo, mas Manuel Machado, que já ganhou três vezes ao Sporting (uma delas com o Nacional), acredita que pode ser feliz em Alvalade: “Temos de ser concentrados, competentes e eficazes. Não vamos derrotados. Vamos na procura de pontuar e, se pudermos, de ganhar.”