Poste segura a liderança do Atlético de Madrid

Esteve longe de ser uma exibição brilhante, mas, já em período de descontos, o poste salvou neste sábado o Atlético de Madrid. A uma semana de defrontar o Barcelona no Camp Nou, numa partida que pode ser decisiva para a atribuição do título espanhol, os “colchoneros” foram ao Sul de Espanha vencer o Elche, por 1-0, mas, no minuto 91, a equipa da casa desperdiçou uma grande penalidade.

Com o Real Madrid e o Barcelona a dois pontos de distância, e cinco jornadas para disputar, o Atlético de Madrid sabia que apenas sairia do Estádio Manuel Martínez Valero com a certeza que se manteria na liderança isolada com um triunfo.

E a primeira parte em Elche mostrou um Atlético superior. Com João Félix no banco, nos primeiros 45 minutos os “colchoneros” criaram várias oportunidades, mas apenas Llorente conseguiu marcar. Aos 23’, o médio da equipa de Madrid concluiu um lance construído por Carrasco.

A vencer, a equipa de Simeone, que lançou Félix aos 57’, recuou no terreno e permitiu que o Elche, que luta pela manutenção, acreditasse que podia conquistar um ponto e, em cima do minuto 90, Llorente ia passando de herói a vilão.

De forma displicente, o jogador formado no Real Madrid cortou a bola com o braço na área, mas, na transformação da grande penalidade, o avançado Fidel Chaves acertou no poste da baliza defendida por Oblak, desperdiçando a hipótese de o Elche conquistar um ponto e de o Atlético ficar com a liderança em risco.