Manchester City vence e pode festejar o título no domingo

O Manchester City venceu neste sábado em Londres o Crystal Palace, por 2-0, na 34.ª jornada da Premier League, e deu um passo firme rumo à conquista do campeonato inglês, título que pode assegurar já neste domingo, caso o vizinho United não pontue em Old Trafford frente ao Liverpool.

No Selhurst Park, a sul da capital inglesa, Pep Guardiola poupou jogadores como Rúben Dias, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Gundogan, Mahrez ou Phil Foden, mas a gestão, a pensar no duelo com o Paris Sainf-Germain nas meias-finais da Liga dos Campeões, não tirou qualidade à exibição dos “citizens”.

Com João Cancelo do lado direito da defesa durante os 90 minutos, a equipa de Manchester dominou do início ao fim do encontro o Crystal Palace, que está numa posição cómoda a meio da tabela da Premier League, mas apenas conseguiu marcar na segunda parte.

O internacional argentino Aguero, de regresso à competição ao fim de quase um mês, inaugurou o marcador aos 57 minutos, com um remate no interior da área. Menos de dois minutos depois, o espanhol Ferran Torres fez o segundo do City e acabou com a resistência dos londrinos.

Com esta vitória, o Manchester City passa a somar 80 pontos, mais 13 do que o United, e, se o vizinho de Manchester perder domingo contra o Liverpool, Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo garantem o título.